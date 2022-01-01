Карта Украины с областями и городами на русском, карта ЛНР и ДНР

Удобная карта Украины с областями и городами на русском языке. Отдельно указаны административные границы ДНР и ЛНР.
Украина - государство в Восточной и Центральной Европе. Граничит с Белоруссией, Россией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией.
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Краткая справка об Украине
Столица: Киев.
Население: 40 997 699 человек.
Валюта: гривна.
Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).