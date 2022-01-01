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Гороскоп на 26 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Гороскоп на 26 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 26 марта 2022 года

Овен

Вам хочется рисковать и ввязываться в интересные истории, но будьте осторожны – некоторые ситуации могут вам только 
навредить.

Телец

Сегодня в вашу жизнь могут ворваться перемены, не отмахивайтесь от них – вместе с ними придет и удача.

Близнецы

К сложным вопросам лучше подходить в первой половине дня, когда у вас будет больше сил и желания. Наберитесь 
терпения - не все дела, за которые вы возьметесь, решатся быстро.

Рак

Сегодня вашим близким нужна ваша помощь, поэтому не игнорируйте их проблемы. Могут произойти судьбоносные встречи, 
так что не бойтесь общаться с незнакомцами – кто-то из них поможет вам в будущем.

Лев

Не стоить тратить много времени на разговоры – можно наделать массу ошибок на работе, если отвлечься. Не доверяйте 
свои задачи кому-либо, лучше все делать своими руками.

Дева

Не планируйте на этот день что-то важное – сегодня у вас все будет валиться из рук, мозг тоже будет отказываться 
работать. Постарайтесь заниматься только повседневными делами.

Весы

В этот день у вас есть все возможности, чтобы воплотить свои грезы в жизнь. Полезно в этот день работать на перспективу.

Скорпион

Сегодня больше нужно общаться с домашними – им нужна ваша помощь и поддержка. В то же время сегодня близкие могут 
изменить ваши планы, но это будет только на пользу и вам, и им.

Козерог

Сегодня на первый план выходят эмоции, поэтому вы можете наговорить что-то неприятное родным или сделать ошибку, 
которую не сможете исправить. Поэтому лучше меньше общаться – так вы сохраните отношения.

Стрелец

Не стоит в этот день идти на поводу у других людей – если вам что-то не нравится, смело говорите об этом. Иначе 
пострадает и ваше настроение, и отношения.

Водолей

Сегодня не стоит с кем-то спорить или конфликтовать – можете потерять хорошего друга или знакомого. Также не стоит браться за что-то новое, пока вы не завершили все свои дела.

Рыбы

В этот день полезно общаться с незнакомыми людьми – они могут натолкнуть вас на интересную идею или дать полезный совет. Хороший день, чтобы помириться с теми, с кем вы недавно поссорились.









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