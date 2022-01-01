Гороскоп на 26 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Гороскоп на 26 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
Точный гороскоп на сегодня 26 марта 2022 года
Овен
Вам хочется рисковать и ввязываться в интересные истории, но будьте осторожны – некоторые ситуации могут вам только
навредить.
Телец
Сегодня в вашу жизнь могут ворваться перемены, не отмахивайтесь от них – вместе с ними придет и удача.
Близнецы
К сложным вопросам лучше подходить в первой половине дня, когда у вас будет больше сил и желания. Наберитесь
терпения - не все дела, за которые вы возьметесь, решатся быстро.
Рак
Сегодня вашим близким нужна ваша помощь, поэтому не игнорируйте их проблемы. Могут произойти судьбоносные встречи,
так что не бойтесь общаться с незнакомцами – кто-то из них поможет вам в будущем.
Лев
Не стоить тратить много времени на разговоры – можно наделать массу ошибок на работе, если отвлечься. Не доверяйте
свои задачи кому-либо, лучше все делать своими руками.
Дева
Не планируйте на этот день что-то важное – сегодня у вас все будет валиться из рук, мозг тоже будет отказываться
работать. Постарайтесь заниматься только повседневными делами.
Весы
В этот день у вас есть все возможности, чтобы воплотить свои грезы в жизнь. Полезно в этот день работать на перспективу.
Скорпион
Сегодня больше нужно общаться с домашними – им нужна ваша помощь и поддержка. В то же время сегодня близкие могут
изменить ваши планы, но это будет только на пользу и вам, и им.
Козерог
Сегодня на первый план выходят эмоции, поэтому вы можете наговорить что-то неприятное родным или сделать ошибку,
которую не сможете исправить. Поэтому лучше меньше общаться – так вы сохраните отношения.
Стрелец
Не стоит в этот день идти на поводу у других людей – если вам что-то не нравится, смело говорите об этом. Иначе
пострадает и ваше настроение, и отношения.
Водолей
Сегодня не стоит с кем-то спорить или конфликтовать – можете потерять хорошего друга или знакомого. Также не стоит браться за что-то новое, пока вы не завершили все свои дела.
Рыбы
В этот день полезно общаться с незнакомыми людьми – они могут натолкнуть вас на интересную идею или дать полезный совет. Хороший день, чтобы помириться с теми, с кем вы недавно поссорились.