Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой церковный праздник 27 марта 2022 года. Какой сегодня праздник


В России и мире 27 марта 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 27 марта

- Всемирный день театра
Международный профессиональный праздник всех работников театра отмечается с 1961 года.

- День войск национальной гвардии Российской Федерации
Был учрежден Указом Президента РФ от 16 января 2017. В этот день исполняется 210 лет войскам правопорядка.

- День нефролога
Нефролог - врач-терапевт, специализирующийся на проблемах почек.

- День сыра (Франция)

- День виагры (США)

- Праздник цветения сакуры (Япония)

Какой церковный праздник отмечают 27 марта

- 21-й день Великого Поста.

- Венедиктов день (Скотник)
Праздник в честь святого Венедикта, основателя западного монашеского движения. Обладал даром прозрения и чудотворения. Название «Скотник» праздник получил в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти.

Что нельзя делать в этот день: нельзя охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова, точить ножи, смотреть в зеркало.









  • Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам 2022 в Сыктывкаре

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2022

    С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 771. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 26 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Гороскоп на 27 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Самые смешные анекдоты дня - 26 марта 2022 года
    СКА - «Спартак». 26 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Металлург» - «Авангард». 26 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    26 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Какой церковный праздник 27 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 26 марта 2022 года
    «Трактор» - «Салават Юлаев». 25 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию
    Статистика коронавируса на 25 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru