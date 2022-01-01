Какой праздник 27 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 27 марта 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 27 марта



- Всемирный день театра

Международный профессиональный праздник всех работников театра отмечается с 1961 года.



- День войск национальной гвардии Российской Федерации

Был учрежден Указом Президента РФ от 16 января 2017. В этот день исполняется 210 лет войскам правопорядка.



- День нефролога

Нефролог - врач-терапевт, специализирующийся на проблемах почек.



- День сыра (Франция)



- День виагры (США)



- Праздник цветения сакуры (Япония)



Какой церковный праздник отмечают 27 марта



- 21-й день Великого Поста.



- Венедиктов день (Скотник)

Праздник в честь святого Венедикта, основателя западного монашеского движения. Обладал даром прозрения и чудотворения. Название «Скотник» праздник получил в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти.



Что нельзя делать в этот день: нельзя охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова, точить ножи, смотреть в зеркало.