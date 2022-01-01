Какой праздник 27 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 27 марта 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 27 марта
- Всемирный день театра
Международный профессиональный праздник всех работников театра отмечается с 1961 года.
- День войск национальной гвардии Российской Федерации
Был учрежден Указом Президента РФ от 16 января 2017. В этот день исполняется 210 лет войскам правопорядка.
- День нефролога
Нефролог - врач-терапевт, специализирующийся на проблемах почек.
- День сыра (Франция)
- День виагры (США)
- Праздник цветения сакуры (Япония)
Какой церковный праздник отмечают 27 марта
- 21-й день Великого Поста.
- Венедиктов день (Скотник)
Праздник в честь святого Венедикта, основателя западного монашеского движения. Обладал даром прозрения и чудотворения. Название «Скотник» праздник получил в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти.
Что нельзя делать в этот день: нельзя охотиться, брать в руки оружие, колоть дрова, точить ножи, смотреть в зеркало.