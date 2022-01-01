Самые смешные анекдоты дня - 26 марта 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 марта 2022 года.



На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела цену и распсиховалась.



Скандал в семье веганов.

- Ты что такое мне приготовила?!

- Это очень полезный салат с проростками киноа...

- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!



- Слушай, а ты со Светкой спал?

- Спал.

- И с Маринкой?

- Да.

- Что, и с Веркой?!

- Было дело.

- Ну ты ваще! Гигант! И как они?

- Тоже спали.