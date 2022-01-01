Самые смешные анекдоты дня - 26 марта 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 26 марта 2022 года.
На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела цену и распсиховалась.
Скандал в семье веганов.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с проростками киноа...
- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!
- Слушай, а ты со Светкой спал?
- Спал.
- И с Маринкой?
- Да.
- Что, и с Веркой?!
- Было дело.
- Ну ты ваще! Гигант! И как они?
- Тоже спали.