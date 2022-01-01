Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 28 марта 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 28 марта



- День образования службы дежурных частей МВД РФ

Это подразделение образовалось в структуре МВД Российской Федерации 104 года назад.



- День рождения стиральной машины

В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью.



- Всемирный день историка

Профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с исторической наукой.



Какой церковный праздник отмечают 28 марта



- 22-й день Великого Поста.



- Александров день

День памяти священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера.



- Чествование памяти святого Агапия и еще 7 мучеников

Пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане.