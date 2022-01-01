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Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 28 марта 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 28 марта

- День образования службы дежурных частей МВД РФ
Это подразделение образовалось в структуре МВД Российской Федерации 104 года назад.

- День рождения стиральной машины
В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью.

- Всемирный день историка
Профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с исторической наукой.

Какой церковный праздник отмечают 28 марта

- 22-й день Великого Поста.

- Александров день
День памяти священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера.

- Чествование памяти святого Агапия и еще 7 мучеников
Пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане.









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