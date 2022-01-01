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Гороскоп на 28 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Гороскоп на 28 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 28 марта 2022 года

Овен

У вас так много идей, что вы не можете сидеть на месте. Прежде чем реализовывать их, постарайтесь просчитать все свои ходы. А вот разговоры не будут клеиться – даже самые близкие люди будут цепляться к словам.

Телец

Лучше обратить внимание на действительно важных и нужных вам людей. Только и с ними не стоит быть до конца откровенным – они могут намеренно или нечаянно разболтать ваши маленькие тайны.

Близнецы

Подумайте, как можно изменить свою жизнь, в какую сторону повернуть, чтобы быстрее прийти к успеху. И только потом воплощайте свои планы в реальность.

Рак

Сегодня действуйте активнее на личном фронте – признавайтесь в чувствах, зовите на свидание и устраивайте сюрпризы.

Лев

Приготовьтесь с самого утра много встречаться, еще больше – разговаривать и заряжать близких позитивном. Это все поможет вам наладить личные дела и даже отразится на карьере.

Дева

Расставляйте акценты и беритесь только за те дела, которые не могут ждать, все остальное лучше переложить на завтра.

Весы

Сегодня лучше заниматься тем, что выходит у вас очень хорошо. Общаться стоит осторожно – важно обращать внимание на настроение собеседника, чтобы не задеть и не обидеть его.

Скорпион

Сегодня вы можете поймать большую удачу, поэтому смело действуйте и не ждите у моря погоды. Также в это время не стоит перекладывать решение сложных вопросов на кого-то другого – он может не справиться.

Козерог

Сегодня стоит сделать паузу и отдышаться, заняться чем-то приятным. Протяните руку помощи тому, кому сейчас непросто.

Стрелец

Рисковать в этот день не стоит – можно потерять что-то очень ценное. Делать покупки – тоже плохая идея: вы можете импульсивно потратить очень много денег, да и вещи вы, скорее всего, приобретете вам ненужные.

Водолей

Сегодня вы сможете изменить свою жизнь, если не будете лениться. Только все сложные переговоры отложите на вторую половину дня – утром для них не найдется нужных слов.

Рыбы

Самое время найти ответы на вопросы, которые не дают вам спать. Возможно, какие-то из них перевернут вашу жизнь с ног на голову, но, скорее всего, это будут позитивные перемены.









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