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Гороскоп на 29 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Гороскоп на 29 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 29 марта 2022 года

Овен

Не проходите мимо нуждающихся – обязательно помогите. Это повысит вашу самооценку, которая становится с каждым днем все ниже.

Телец

Сегодня вам будет круто везти во всем. Но главное – не бояться воспользоваться возможностью, попросить совета или действовать в непривычной манере.

Близнецы

Этот день будет слишком скучным для вас, но не стоит раскрашивать его переменами – это может выйти вам боком. Вечер лучше провести весело и активно - общайтесь с друзьями, звоните родственникам.

Рак

В этот день полезно выяснять отношения – сможете узнать много нового, но иногда не очень приятного. Именно сейчас вы поймете, что делали не так, и как теперь это исправить.

Лев

Сегодня вы принимаете только верные решения, которые кардинально меняют вашу жизнь. В этот день займитесь делами, которые тянут вас назад.

Дева

Сегодня во многом будет круто везти, поэтому не бойтесь двигаться в направлении своей мечты. Кто-то точно будет раздражать, пытаясь с вами поспорить. Уходите подальше от негатива и смотрите на ситуацию с оптимзмом.

Весы

Сегодня смело выходите из зоны комфорта и пробуйте что-то новенькое. Это не только зарядит вас энергией, но и добавит в память яркие впечатления.

Скорпион

Перед тем, как браться за что-то новое, просчитайте свои шаги и поделитесь планом с хорошими друзьями – они могут высказать честное мнение.

Козерог

Сегодня нужно хвататься за абсолютно любую возможность. Это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице или кардинально изменить свою личную жизнь.

Стрелец

Будьте осторожнее с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Сегодня в вашей голове будут крутиться только полезные мысли, и некоторые из них возможно осуществить уже в этот день.

Водолей

Возможно, некоторые ваши мечты сегодня осуществятся без вашего участия. Главное – настраиваться на позитив.

Рыбы

Общайтесь больше в этот день – таким образом вы сможете выбить себе новое место на работе и в целом укрепить отношения. Возможности будут раскиданы по вашему пути – обязательно воспользуйтесь ими.









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