Какой церковный праздник 29 марта 2022 года. Какой сегодня праздник

В России и мире 29 марта 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 29 марта



- День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Праздник отмечается с 2007 года. В этот день проходит награждение особо отличившихся юристов ВС России.



- День фортепиано

День фортепиано проводится в 88-й день года в честь 88 ключей на стандартном фортепиано.



- День шампиньонов

Дата приурочена ко дню рождения русского ученого-агронома Ефима Андреевича Грачева (29 марта 1826 года).



- День владельцев малого бизнеса.



- День скакания на одной ножке



Какой церковный праздник отмечают 29 марта



- 23-й день Великого Поста.



- День Саввина

День памяти мученика Савина Ермопольского - правителя города Гермополя в Египте. В старину этот день полностью посвящали телегам. Отсюда и название «Тележный день».



- Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского

Обладал даром прозорливости и чудотворения.



- Мученика Папы Ларандского

День памяти мученика Папы родом из города Ларанда (Малая Азия). Пострадал за веру в Иисуса Христа.