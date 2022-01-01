Какой церковный праздник 29 марта 2022 года. Какой сегодня праздник

В России и мире 29 марта 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 29 марта
- День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
Праздник отмечается с 2007 года. В этот день проходит награждение особо отличившихся юристов ВС России.
- День фортепиано
День фортепиано проводится в 88-й день года в честь 88 ключей на стандартном фортепиано.
- День шампиньонов
Дата приурочена ко дню рождения русского ученого-агронома Ефима Андреевича Грачева (29 марта 1826 года).
- День владельцев малого бизнеса.
- День скакания на одной ножке
Какой церковный праздник отмечают 29 марта
- 23-й день Великого Поста.
- День Саввина
День памяти мученика Савина Ермопольского - правителя города Гермополя в Египте. В старину этот день полностью посвящали телегам. Отсюда и название «Тележный день».
- Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского
Обладал даром прозорливости и чудотворения.
- Мученика Папы Ларандского
День памяти мученика Папы родом из города Ларанда (Малая Азия). Пострадал за веру в Иисуса Христа.