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Какой праздник 30 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 30 марта 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 30 марта

- День защиты Земли
Целью праздника является привлечение внимания людей к глобальным экологическим проблемам.

- День спичечного кораблестроения
Миниатюрные модели судов находили при раскопках, возраст которых составлял 6000 лет.

- Славянский языческий праздник Ладодение
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.

- День рождения психоанализа
Впервые о психоанализе было написано 30 марта 1896 года во французском журнале Revue Neurologique, который был 
посвящен французскому невропатологу Жану Мартену Шарко.

- День войск ракетно-космической обороны РФ.

Какой церковный праздник отмечают 30 марта

- 24-й день Великого Поста.

- Алексей Теплый
День чествования Алексия, человека Божия родом из Рима. В народе его прозвали «Теплым» за то, что 30 марта обычно 
стоит теплая погода. В этот день в храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде, 
хорошем урожае. В этот день ходили на рыбалку, собирали березовый сок, запускали по талой воде кораблики и 
устраивали гусиные бои.

- Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
Основал Троицкий Калязинский мужской монастырь.









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