В России и мире 30 марта 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 30 марта



- День защиты Земли

Целью праздника является привлечение внимания людей к глобальным экологическим проблемам.



- День спичечного кораблестроения

Миниатюрные модели судов находили при раскопках, возраст которых составлял 6000 лет.



- Славянский языческий праздник Ладодение

В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.



- День рождения психоанализа

Впервые о психоанализе было написано 30 марта 1896 года во французском журнале Revue Neurologique, который был

посвящен французскому невропатологу Жану Мартену Шарко.



- День войск ракетно-космической обороны РФ.



Какой церковный праздник отмечают 30 марта



- 24-й день Великого Поста.



- Алексей Теплый

День чествования Алексия, человека Божия родом из Рима. В народе его прозвали «Теплым» за то, что 30 марта обычно

стоит теплая погода. В этот день в храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде,

хорошем урожае. В этот день ходили на рыбалку, собирали березовый сок, запускали по талой воде кораблики и

устраивали гусиные бои.



- Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца

Основал Троицкий Калязинский мужской монастырь.

