В России и мире 30 марта 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 30 марта
- День защиты Земли
Целью праздника является привлечение внимания людей к глобальным экологическим проблемам.
- День спичечного кораблестроения
Миниатюрные модели судов находили при раскопках, возраст которых составлял 6000 лет.
- Славянский языческий праздник Ладодение
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
- День рождения психоанализа
Впервые о психоанализе было написано 30 марта 1896 года во французском журнале Revue Neurologique, который был
посвящен французскому невропатологу Жану Мартену Шарко.
- День войск ракетно-космической обороны РФ.
Какой церковный праздник отмечают 30 марта
- 24-й день Великого Поста.
- Алексей Теплый
День чествования Алексия, человека Божия родом из Рима. В народе его прозвали «Теплым» за то, что 30 марта обычно
стоит теплая погода. В этот день в храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде,
хорошем урожае. В этот день ходили на рыбалку, собирали березовый сок, запускали по талой воде кораблики и
устраивали гусиные бои.
- Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
Основал Троицкий Калязинский мужской монастырь.