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Какого числа православная Пасха в 2022 году в России


Пасха и Троица в 2022 году

Большинство церковных праздников имеют определенную дату. Но некоторые из них, например Пасха и Троица, отмечаются каждый год в разные дни.

Какого числа в 2022 году Пасха

Один из наиболее значимых христианских праздников, Светлое Христово Воскресение (Пасха), у православных в 2022 году выпадает на 24 апреля. Католики и протестанты отметят Пасху на одну неделю раньше.

Великий пост перед Пасхой: начинается за 7 недель перед Пасхой с 7 марта 2022 года.

Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).

Какого числа в 2022 году Троица

Троицу отмечают через 50 дней после Пасхи (Пасха - 1-й день). В 2022 году праздник приходится на 12 июня.

- Троица - тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух

- В этот день принято освящать воду.

- Перед Троицей принято поминать усопших, сходить на кладбище.









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