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Гороскоп на 30 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Гороскоп на 30 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 30 марта 2022 года

Овен

Не планируйте сегодня покупки. Возможен риск убытков и долгов. Так что пока стоит отложить шопинг и, наоборот, 
постараться пристроить старые вещи.

Телец

За важные дела сегодня лучше не браться. Возможны технические осечки, недостаточная поддержка со стороны и 
постоянное ощущение неуверенности в себе

Близнецы

День будет полон противоречий. Приготовьтесь к взаимному столкновению интересов как дома, так и на работе. Все 
серьезно. Поломки, аварии, травмы, авралы — вот к чему могут привести споры и разногласия.

Рак

Сегодня вы можете стать зависимы от своего близкого окружения. Скорее всего, эмоционально. Обострится реакция на 
семейные события, или вы расстроитесь из-за вестей от родственников.

Лев

Сегодня придется много работать, постоянно контактировать с людьми или разъезжать. Больше всего пострадают те, чья 
работа связана с предоставлением экстренных услуг. Сложно будет и тем, кто вечно старается всем угодить.

Дева

В этот день большая вероятность заразиться от кого-нибудь негативом. Поэтому старайтесь уходить подальше от 
агрессивных людей.

Весы

Ваш приоритет на сегодня — дипломатичность и дружелюбие. Конечно, если вы хотите сохранить отношения. В этом случае 
нужно бережно относится не только к своим чувствам, но и к чужим.

Скорпион

В этот день придется решить кучу задач и при этом не утратить контроля над своими проектами. Включайте авральный 
режим, но будьте осторожными - договориться будет непросто.

Козерог

Сегодня стоит набраться храбрости и начать наконец решать наболевшие вопросы, а не бежать от трудностей, прикрываясь 
рядовыми делами.

Стрелец

Вы слишком любите отстаивать свои права и доказывать свою правоту. В итоге можете нарваться на критику и 
противодействие.

Водолей

Сегодня может возникнуть конфликт с руководством, второй половинкой или родней, внутренний конфликт между 
самостоятельностью и чувством долга перед близкими.

Рыбы

День подарит немало испытаний, зато вы останетесь в эмоциональном тонусе. Предстоит искать нестандартные решения и 
идти против правил. Действуйте оригинально и остроумно.









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