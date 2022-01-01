Гороскоп на 30 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Гороскоп на 30 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 30 марта 2022 года



Овен



Не планируйте сегодня покупки. Возможен риск убытков и долгов. Так что пока стоит отложить шопинг и, наоборот,

постараться пристроить старые вещи.



Телец



За важные дела сегодня лучше не браться. Возможны технические осечки, недостаточная поддержка со стороны и

постоянное ощущение неуверенности в себе



Близнецы



День будет полон противоречий. Приготовьтесь к взаимному столкновению интересов как дома, так и на работе. Все

серьезно. Поломки, аварии, травмы, авралы — вот к чему могут привести споры и разногласия.



Рак



Сегодня вы можете стать зависимы от своего близкого окружения. Скорее всего, эмоционально. Обострится реакция на

семейные события, или вы расстроитесь из-за вестей от родственников.



Лев



Сегодня придется много работать, постоянно контактировать с людьми или разъезжать. Больше всего пострадают те, чья

работа связана с предоставлением экстренных услуг. Сложно будет и тем, кто вечно старается всем угодить.



Дева



В этот день большая вероятность заразиться от кого-нибудь негативом. Поэтому старайтесь уходить подальше от

агрессивных людей.



Весы



Ваш приоритет на сегодня — дипломатичность и дружелюбие. Конечно, если вы хотите сохранить отношения. В этом случае

нужно бережно относится не только к своим чувствам, но и к чужим.



Скорпион



В этот день придется решить кучу задач и при этом не утратить контроля над своими проектами. Включайте авральный

режим, но будьте осторожными - договориться будет непросто.



Козерог



Сегодня стоит набраться храбрости и начать наконец решать наболевшие вопросы, а не бежать от трудностей, прикрываясь

рядовыми делами.



Стрелец



Вы слишком любите отстаивать свои права и доказывать свою правоту. В итоге можете нарваться на критику и

противодействие.



Водолей



Сегодня может возникнуть конфликт с руководством, второй половинкой или родней, внутренний конфликт между

самостоятельностью и чувством долга перед близкими.



Рыбы



День подарит немало испытаний, зато вы останетесь в эмоциональном тонусе. Предстоит искать нестандартные решения и

идти против правил. Действуйте оригинально и остроумно.