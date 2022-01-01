Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой церковный праздник 31 марта 2022 года. Какой сегодня праздник


В России и мире 31 марта 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 31 марта

- Международный день резервного копирования
Другое название - День бэкапа. Напоминание, что резервное копирование позволяет сохранить все, или почти все данные.

- День Эйфелевой башни
В этот день в 1899 году произошло официальное открытие башни, сконструированной инженером Густавом Эйфелем.

- Праздник разноцветных глаз
Отмечается 31 марта людьми с разными по цвету глазами.

- День апельсинов и лимонов

Какой церковный праздник отмечают 31 марта

- 25-й день Великого Поста.

- Кирилл – Дери полоз
День памяти Кирилла Иерусалимского, архиепископа, жившего в 4 веке. В народе об этом дне говорили «На Кириллов марток продерет холодок».









  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 30 марта 2022 года
    Гороскоп на 31 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой церковный праздник 31 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    «Металлург» - «Авангард». 30 марта 2022. 7-й матч серии плей-офф КХЛ
    30 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Где находится Ровно на карте Украины, карта Ровно
    Гороскоп на 30 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Карта Украины с городами и областями на русском, карта ДНР и ЛНР
    Какого числа православная Пасха в 2022 году в России
    Какой церковный праздник 30 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru