В России и мире 31 марта 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 31 марта
- Международный день резервного копирования
Другое название - День бэкапа. Напоминание, что резервное копирование позволяет сохранить все, или почти все данные.
- День Эйфелевой башни
В этот день в 1899 году произошло официальное открытие башни, сконструированной инженером Густавом Эйфелем.
- Праздник разноцветных глаз
Отмечается 31 марта людьми с разными по цвету глазами.
- День апельсинов и лимонов
Какой церковный праздник отмечают 31 марта
- 25-й день Великого Поста.
- Кирилл – Дери полоз
День памяти Кирилла Иерусалимского, архиепископа, жившего в 4 веке. В народе об этом дне говорили «На Кириллов марток продерет холодок».