В России и мире 31 марта 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 31 марта



- Международный день резервного копирования

Другое название - День бэкапа. Напоминание, что резервное копирование позволяет сохранить все, или почти все данные.



- День Эйфелевой башни

В этот день в 1899 году произошло официальное открытие башни, сконструированной инженером Густавом Эйфелем.



- Праздник разноцветных глаз

Отмечается 31 марта людьми с разными по цвету глазами.



- День апельсинов и лимонов



Какой церковный праздник отмечают 31 марта



- 25-й день Великого Поста.



- Кирилл – Дери полоз

День памяти Кирилла Иерусалимского, архиепископа, жившего в 4 веке. В народе об этом дне говорили «На Кириллов марток продерет холодок».

