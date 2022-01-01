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Гороскоп на 31 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
Гороскоп на 31 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
Точный гороскоп на сегодня 31 марта 2022 года
Овен
В этот день придется подстраиваться под обстоятельства, которые будут меняться со скоростью света. Так что не теряйте времени зря.
Телец
Сегодня вы можете продвинуть в массы свои идеи и найти тех, кто поддержит ваши проекты. Поэтому больше разговаривайте.
Близнецы
Сегодня не ввязывайтесь в конфликты – уходите подальше от негативных людей. И держитесь подальше от начальства – сегодня оно может серьезно загрузить вас работой.
Рак
Этот день лучше провести в одиночестве, занимаясь неотложными делами. Отвлекаться на разговоры не стоит – можно потратить очень много ценного времени зря.
Лев
Сегодня не избегайте разговоров – можете услышать много нового, интересного и полезного. Если кому-то нужна ваша поддержка, не отказывайте.
Дева
Не стоит сегодня быть откровенным – открытая тайна может стоить вам дорого. Так что не рискуйте зря, и если хотите что-то кому-то рассказать, подумайте несколько раз, прежде чем это сделать.
Весы
Делитесь проблемами с близкими, не держите все внутри – так у вас получится выстоять перед натиском эмоций. Не берите работу на дом – этим вечером лучше отдохнуть.
Скорпион
Реагируйте на проблемы незамедлительно – так шанс решить их будет куда больше. Будет немало негативных эмоций. Успокоить нервы поможет уборка – разложите все по полочкам.
Козерог
Сегодня у вас есть все шансы, чтобы справиться с самыми сложными проблемами. Ответы на многие вопросы будут приходить сами собой, поэтому вам остается лишь фокусироваться на них.
Стрелец
Сегодня все будет отвлекать вас и от работы, и от личных дел. Общайтесь по минимуму – сейчас все эмоциональны и до конфликта рукой подать.
Водолей
Следите за своими эмоциями и пытайтесь общаться без негатива. Сконцентрироваться стоит только на самых важных для вас делах. Старайтесь не отвлекаться лишний раз на разговоры.
Рыбы
Сегодня стоит отложить запланированные дела на другой день – вам придется подстраиваться под обстоятельства. Романтические отношения будут полностью зависеть от работы - если все складывается на работе, то и любовь цветет пышным цветом.
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