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Где находится Южная Осетия на карте, карта Южной Осетии


Южная Осетия на карте мира

Карта Южной Осетии

Южная Осетия - государство в Закавказье. Граничит на севере с Россией и на юге с Грузией.

Краткая справка

Столица: Цхинвал.

Население: 56 405 человек.

Валюта: российский рубль.

Часовой пояс: UTC+3.









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