Южная Осетия - государство в Закавказье. Граничит на севере с Россией и на юге с Грузией.Краткая справка Столица: Цхинвал. Население: 56 405 человек.Валюта: российский рубль.Часовой пояс: UTC+3.
85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».