Южная Осетия - государство в Закавказье. Граничит на севере с Россией и на юге с Грузией.Краткая справка Столица: Цхинвал. Население: 56 405 человек.Валюта: российский рубль.Часовой пояс: UTC+3.
Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Каждый поклонник стрельбы из пистолетов, ружей и винтовок задумывается о переводе своего увлечения в более полезное или даже профессиональное русло.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.