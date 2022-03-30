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Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени - 31 марта 2022


С 30 марта по 3 апреля 2022 года в Тюмени пройдет открытый чемпионат России по биатлону. Лучшие биатлонисты из России и Белоруссии определят сильнейших с спринте, эстафетных гонках и масс-старте.

Расписание трансляций на ТВ чемпионата России по биатлону

30 марта 2022, среда

09:00 Спринт, мужчины, 10 км (Матч ТВ)
12:30 Спринт, женщины, 7,5 км (Матч ТВ)

31 марта 2022, четверг

09:00 Одиночная смешанная эстафета (Матч ТВ)
11:30 Смешанная эстафета (Матч ТВ)

2 апреля 2022, суббота

09:00 Эстафета, женщины, 4х6 км (Матч ТВ)
12:30 Масс-старт, мужчины, 15 км (Матч ТВ)

3 апреля 2022, воскресенье

09:00 Масс-старт, женщины, 12,5 км (Матч ТВ)
11:00 Эстафета, мужчины, 4х7,5 км (Матч ТВ)

Время начала гонок - московское.

В чемпионате России в Тюмени принимают участие сильнейшие российские и белорусские биатлонисты. Среди них Александр Логинов, Кристина Резцова, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов и другие.









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