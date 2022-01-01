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Какой церковный праздник 1 апреля 2022 года. Какой сегодня праздник


В России и мире 1 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 1 апреля

- День смеха
В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.

- Международный день птиц
В это время большинство пернатых возвращается в родные края. В СССР официально праздновался начиная с 1926 года.

- День математика
Праздник носит неформальный характер. Отмечается студентами профильных вузов, преподавателями и научными руководителями.

- День пробуждения домового
В славянской мифологии домового считали хранителем семейного очага.

- День растворимого кофе
1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая презентация одного из самых популярных напитков в мире.

Какой церковный праздник отмечают 1 апреля

- 26-й день Великого Поста.

- Дарья Грязная
День памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. «Грязным» день в народе назвали потому, что тающий под лучами солнца снег превращался в грязное месиво. На Дарью Грязную принято молиться святой о благополучии и счастье в браке.

- Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского
День памяти святого Иннокентия (Охлябинина) Комельского, Вологодского. Основал Комельский Спасо-Преображенский монастырь.

- Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление»
Данная икона Богородицы появилась на Руси примерно в XI веке.









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