В России и мире 1 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 1 апреля



- День смеха

В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.



- Международный день птиц

В это время большинство пернатых возвращается в родные края. В СССР официально праздновался начиная с 1926 года.



- День математика

Праздник носит неформальный характер. Отмечается студентами профильных вузов, преподавателями и научными руководителями.



- День пробуждения домового

В славянской мифологии домового считали хранителем семейного очага.



- День растворимого кофе

1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая презентация одного из самых популярных напитков в мире.



Какой церковный праздник отмечают 1 апреля



- 26-й день Великого Поста.



- Дарья Грязная

День памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. «Грязным» день в народе назвали потому, что тающий под лучами солнца снег превращался в грязное месиво. На Дарью Грязную принято молиться святой о благополучии и счастье в браке.



- Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

День памяти святого Иннокентия (Охлябинина) Комельского, Вологодского. Основал Комельский Спасо-Преображенский монастырь.



- Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление»

Данная икона Богородицы появилась на Руси примерно в XI веке.

