В России и мире 1 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 1 апреля
- День смеха
В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.
- Международный день птиц
В это время большинство пернатых возвращается в родные края. В СССР официально праздновался начиная с 1926 года.
- День математика
Праздник носит неформальный характер. Отмечается студентами профильных вузов, преподавателями и научными руководителями.
- День пробуждения домового
В славянской мифологии домового считали хранителем семейного очага.
- День растворимого кофе
1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая презентация одного из самых популярных напитков в мире.
Какой церковный праздник отмечают 1 апреля
- 26-й день Великого Поста.
- Дарья Грязная
День памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. «Грязным» день в народе назвали потому, что тающий под лучами солнца снег превращался в грязное месиво. На Дарью Грязную принято молиться святой о благополучии и счастье в браке.
- Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского
День памяти святого Иннокентия (Охлябинина) Комельского, Вологодского. Основал Комельский Спасо-Преображенский монастырь.
- Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление»
Данная икона Богородицы появилась на Руси примерно в XI веке.