



Карта города Днепр







Днепр (ранее - Днепропетровск) расположен в восточной части Украины. Город расположен на реках Днепр и Самара.



Краткая справка о городе Днепр



Основан: 1776 год.



Население: 980 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 451 км.