Карта города ДнепрДнепр (ранее - Днепропетровск) расположен в восточной части Украины. Город расположен на реках Днепр и Самара. Краткая справка о городе Днепр Основан: 1776 год. Население: 980 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 451 км.
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.
Сегодня, 30 марта 2022 года российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на единоличное первое место среди российских игроков в истории НХЛ по голевым передачам.