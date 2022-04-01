Расписание трансляций 23-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире

С 1 по 3 апреля в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 23-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с «Сочи», «Динамо» отправится в гости к «Краснодару», «Локомотив» сыграет на своем поле со «Спартаком», а ЦСКА примет в Москве «Урал».



Расписание трансляций матчей 23-го тура чемпионата России по футболу



1 апреля 2022, пятница



19:00 Рубин - Химки (Матч Премьер)



2 апреля 2022, суббота



14:00 Арсенал - Ахмат (Матч Премьер)

14:00 Крылья Советов - Уфа (Матч ТВ)

16:30 Ростов - Нижний Новгород (Матч Премьер)

19:30 Локомотив - Спартак (Матч ТВ)



3 апреля 2022, воскресенье



14:00 Краснодар - Динамо (Матч Премьер)

16:30 ЦСКА - Урал (Матч ТВ)

19:00 Сочи - Зенит (Матч ТВ)



Время начала матчей РПЛ - московское.



Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», обыгравший в последнем туре «Арсенал» (3:0). «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) и сохранило второе место в турнирной таблице. ЦСКА разгромил «Рубин» 6:1 и занимает третье место. На четвертой строчке расположился «Сочи», проигравший дома «Крыльям Советов» (2:3). Пятое место занимает «Краснодар», поделивший очки с «Уфой» (1:1). «Локомотив» занимает шестое место (34 очка), «Спартак» - девятое (27 очков).