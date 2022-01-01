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Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года


Простой и удобный календарь садоводов и огородников на четвертый месяц года - благоприятные дни для посадок саженцев, семян и цветов на апрель 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в апреле 2022 года

Огурцы - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27

Корнеплоды - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27

Помидоры - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

Перец, баклажаны - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

Капуста - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27

Чеснок - 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Лук - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Разная зелень - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2022 года

Плодовые деревья - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22

Виноград - 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 27

Крыжовник, смородина - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27

Малина, ежевика - 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27

Земляника, клубника - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Благоприятные дни для черенкования в апреле 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в апреле 2022 года

Однолетние цветы - 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27

Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27

Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27









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