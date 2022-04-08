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8 апреля 2022 - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 8 апреля. Первый знак зодиака - Овен. Символизирует мощную движущую силу, инициативность и стремление к жизни.

Овен – человек-огонь, стремится к своим целям с упорством и энтузиазмом. Мало прислушивается к мнению окружающих, действуя только в своих интересах. Часто поступает бестактно и слишком прямолинейно.

Символ - баранья голова

Стихия - огонь

Планета - Марс

Камень - гелиотроп, аметист

Талисман - золотое руно, молот

Цвет - малиновый, пурпурный и багровый

Положительные качества - решительность, обостренное чувство справедливости, оптимизм, страстность.

Недостатки - раздражительность, несдержанность.

Любовь и отношения - типичный сердцеед. Чтобы ощутить всю полноту чувств, ему необходимо завоевывать объект любви. Считает партнера идеалом, но обнаружив в нем недостатки, разочаровывается в сделанном выборе.

Секс - в сексе им руководит страсть и вседозволенность, поэтому интимная жизнь с ним всегда яркая и разнообразная.

Семья - с первых дней супружеской жизни считает себя главой семьи и требует подчинения. Не боится бытовых забот и заботится о благополучии близких.

Совместимость - идеальные партнеры – Лев, Стрелец, Скорпион, Водолей. Низкая совместимость с Девами и Козерогом.

Карьера - становится прекрасным руководителем, подчиненный «горит» на рабочем месте и старается быть первым во всем.









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