1 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - пятница, 1 апреля 2022 года (01.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 274 дня.
Дней до майских праздников - 28 дней.
Дней до Пасхи - 22 дня.
Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 05 мин.
Восход Солнца - 06:00, закат - 19:05.
Фаза Луны - Новолуние.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - День смеха.
У православных сегодня 26-й день Великого Поста.