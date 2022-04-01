1 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - пятница, 1 апреля 2022 года (01.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 274 дня.



Дней до майских праздников - 28 дней.



Дней до Пасхи - 22 дня.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 05 мин.



Восход Солнца - 06:00, закат - 19:05.



Фаза Луны - Новолуние.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День смеха.



У православных сегодня 26-й день Великого Поста.