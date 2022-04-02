2 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - суббота, 2 апреля 2022 года (02.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 273 дня.



Дней до майских праздников - 27 дней.



Дней до Пасхи - 21 день.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 10 мин.



Восход Солнца - 05:57, закат - 19:07.



Фаза Луны - Новолуние.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Международный день детской книги.



У православных сегодня 27-й день Великого Поста.