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2 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - суббота, 2 апреля 2022 года (02.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 273 дня.

Дней до майских праздников - 27 дней.

Дней до Пасхи - 21 день.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 10 мин.

Восход Солнца - 05:57, закат - 19:07.

Фаза Луны - Новолуние.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Международный день детской книги.

У православных сегодня 27-й день Великого Поста.









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