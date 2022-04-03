3 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - воскресенье, 3 апреля 2022 года (03.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 272 дня.



Дней до майских праздников - 26 дней.



Дней до Пасхи - 20 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 13 мин.



Восход Солнца - 05:56, закат - 19:09.



Фаза Луны - растущая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День геолога.



У православных сегодня 28-й день Великого Поста.