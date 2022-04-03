Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




3 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - воскресенье, 3 апреля 2022 года (03.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 272 дня.

Дней до майских праздников - 26 дней.

Дней до Пасхи - 20 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 13 мин.

Восход Солнца - 05:56, закат - 19:09.

Фаза Луны - растущая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - День геолога.

У православных сегодня 28-й день Великого Поста.









  • Какой церковный праздник 2 апреля 2022 года. Какой сегодня праздник
  • 3 апреля 2022 - какой знак зодиака
  • Какой праздник 1 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 31 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022 на 3 апреля

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    Статистика коронавируса на 2 апреля 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 3 апреля 2022 года
    3 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня
    3 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Ювентус» - «Интер» 3 апреля. Где смотреть в прямом эфире матч 31 тура чемпионата Италии
    «Металлург» - «Трактор». 3 апреля 2022. Время начала и где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    СКА - ЦСКА. 2 апреля 2022. Время начала и где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Где находится Днепропетровск на карте Украины, карта Днепропетровска
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя, Азовсталь, промзона
    Гороскоп на 3 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru