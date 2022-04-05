5 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - вторник, 5 апреля 2022 года (05.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 270 дней.



Дней до майских праздников - 24 дня.



Дней до Пасхи - 18 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 24 мин.



Восход Солнца - 05:49, закат - 19:13.



Фаза Луны - растущая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Международный день нравственности.



У православных сегодня 30-й день Великого Поста.