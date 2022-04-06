6 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - среда, 6 апреля 2022 года (06.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 269 дней.
Дней до майских праздников - 23 дня.
Дней до Пасхи - 17 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 28 мин.
Восход Солнца - 05:47, закат - 19:15.
Фаза Луны - растущая Луна.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - День работников следственных органов МВД России.
У православных сегодня 31-й день Великого Поста.