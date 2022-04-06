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6 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - среда, 6 апреля 2022 года (06.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 269 дней.

Дней до майских праздников - 23 дня.

Дней до Пасхи - 17 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 28 мин.

Восход Солнца - 05:47, закат - 19:15.

Фаза Луны - растущая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - День работников следственных органов МВД России.

У православных сегодня 31-й день Великого Поста.









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    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 5 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала 5 апреля

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    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 772. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

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    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.











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