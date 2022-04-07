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7 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - четверг, 7 апреля 2022 года (07.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 2689 дней.

Дней до майских праздников - 22 дня.

Дней до Пасхи - 16 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 33 мин.

Восход Солнца - 05:44, закат - 19:17.

Фаза Луны - растущая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Благовещение Пресвятой Богородицы.

У православных сегодня 32-й день Великого Поста.









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    7 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
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