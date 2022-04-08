8 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - пятница, 8 апреля 2022 года (08.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 267 дней.



Дней до майских праздников - 21 день.



Дней до Пасхи - 15 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 38 мин.



Восход Солнца - 05:41, закат - 19:19.



Фаза Луны - растущая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День российской анимации.



У православных сегодня 33-й день Великого Поста.