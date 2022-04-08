8 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - пятница, 8 апреля 2022 года (08.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 267 дней.
Дней до майских праздников - 21 день.
Дней до Пасхи - 15 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 38 мин.
Восход Солнца - 05:41, закат - 19:19.
Фаза Луны - растущая Луна.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - День российской анимации.
У православных сегодня 33-й день Великого Поста.