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Очень смешные анекдоты про 1 апреля



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 1 апреля.

1 апреля - единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.

1 апреля меня бросила подруга, а 3-го звонит и говорит, что пошутила… а я уже другую нашёл… писец, как неловко получилось...

- Дорогой, я беременна.
- Что-о-о-о-о-о?
- С 1 апреля тебя, любимый!
- Кать, ты че, ну так же до инфаркта довести можно.
- Как ты меня назвал? Какая я тебе Катя?!
- С 1 апреля тебя, любимая!

После первоапрельской шутки 14-летней дочки «Поздравляю! Ты скоро станешь бабушкой!» мама спокойно заснула только в следующем году...

А вы не задумывались, что 1 января родились те, у кого родители хорошо пошутили 1 апреля?

Веселому дураку первое апреля - двойной праздник. И с дураками отметит, и юмористами выпьет.









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