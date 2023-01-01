Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Самые смешные анекдоты про 1 апреля



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 1 апреля.

1 апреля - единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.

1 апреля меня бросила подруга, а 3-го звонит и говорит, что пошутила… а я уже другую нашёл… писец, как неловко получилось...

- Дорогой, я беременна.
- Что-о-о-о-о-о?
- С 1 апреля тебя, любимый!
- Кать, ты че, ну так же до инфаркта довести можно.
- Как ты меня назвал? Какая я тебе Катя?!
- С 1 апреля тебя, любимая!

После первоапрельской шутки 14-летней дочки «Поздравляю! Ты скоро станешь бабушкой!» мама спокойно заснула только в следующем году...

А вы не задумывались, что 1 января родились те, у кого родители хорошо пошутили 1 апреля?

Веселому дураку первое апреля - двойной праздник. И с дураками отметит, и юмористами выпьет.









  • Самые смешные анекдоты дня - 30 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 16 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 14 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 12 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 11 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 9 апреля 2022 года
    •




    Расписание гонок чемпионата России по биатлону 30 марта 2023

    Чемпионат России по биатлону 2023

    Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 30 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание плей-офф КХЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Куриное филе в мультиварке - рецепты для здорового питания

    Куриное филе в мультиварке

    Простые и вкусные рецепты для здорового питания с ингредиентами и пошаговыми инструкциями на каждый день. Сегодня готовим куриное филе в мультиварке.

    Расписание этапов Формула-1 2023, Гран-при Австралии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









    Самые смешные анекдоты про 1 апреля
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 30 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 30 марта 2023
    ЦСКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в следующий раунд
    Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 1 апреля 2023. Расписание трансляций матчей чемпионата Германии
    Где находится Ростов-на-Дону на карте России, карта Ростова-на-Дону
    Турецкий сериал Ветреный на русском языке: сколько серий и сезонов на Домашнем
    Как выглядит новый логотип Pepsi, эволюция логотипа Pepsi
    Разговоры о важном 3 апреля 2023, тема классного часа
    Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru