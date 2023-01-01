Самые смешные анекдоты про 1 апреля

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 1 апреля.



1 апреля - единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.



1 апреля меня бросила подруга, а 3-го звонит и говорит, что пошутила… а я уже другую нашёл… писец, как неловко получилось...



- Дорогой, я беременна.

- Что-о-о-о-о-о?

- С 1 апреля тебя, любимый!

- Кать, ты че, ну так же до инфаркта довести можно.

- Как ты меня назвал? Какая я тебе Катя?!

- С 1 апреля тебя, любимая!



После первоапрельской шутки 14-летней дочки «Поздравляю! Ты скоро станешь бабушкой!» мама спокойно заснула только в следующем году...



А вы не задумывались, что 1 января родились те, у кого родители хорошо пошутили 1 апреля?



Веселому дураку первое апреля - двойной праздник. И с дураками отметит, и юмористами выпьет.