В России и мире 2 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 2 апреля
- Международный день детской книги
Праздник учрежден в 1967 и отмечается в день рождения Х. К. Андерсена.
- День единения народов России и Белоруссии
В этот день в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. Отмечается с 2008 года.
- Международный день битвы подушками
Отмечается каждую первую субботу апреля.
Какой церковный праздник отмечают 2 апреля
- 27-й день Великого Поста.
- Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.
- Фотинья Колодезница
День памяти Мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской и ее сыновей. Святой Фотине молятся об избавлении от болезней. В народе – день почитания колодезной воды.
- Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.