В России и мире 2 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 2 апреля



- Международный день детской книги

Праздник учрежден в 1967 и отмечается в день рождения Х. К. Андерсена.



- День единения народов России и Белоруссии

В этот день в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.



Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. Отмечается с 2008 года.



- Международный день битвы подушками

Отмечается каждую первую субботу апреля.



Какой церковный праздник отмечают 2 апреля



- 27-й день Великого Поста.



- Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.



- Фотинья Колодезница

День памяти Мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской и ее сыновей. Святой Фотине молятся об избавлении от болезней. В народе – день почитания колодезной воды.



- Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.

