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Какой праздник 2 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 2 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 2 апреля

- Международный день детской книги
Праздник учрежден в 1967 и отмечается в день рождения Х. К. Андерсена.

- День единения народов России и Белоруссии
В этот день в 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. Отмечается с 2008 года.

- Международный день битвы подушками
Отмечается каждую первую субботу апреля.

Какой церковный праздник отмечают 2 апреля

- 27-й день Великого Поста.

- Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

- Фотинья Колодезница
День памяти Мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской и ее сыновей. Святой Фотине молятся об избавлении от болезней. В народе – день почитания колодезной воды.

- Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.









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