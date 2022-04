В пятницу 1 апреля 2022 года в Катаре состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу. Напомним, сам турнир пройдет в конце года в Катаре. Первый матч пройдет 21 ноября, а завершится мировое первенство финальным поединком 18 декабря 2022 года.



Перед жеребьевкой 32 финалиста будут распределены по 4 корзинам. В первую попали Катар и семь команд с самым высоким рейтингом, который Международная федерация футбола опубликовала 31 марта. Хозяева мундиаля автоматически получили место в группе А.



В 1-ю корзину попали Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.



Во 2-ю - Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия,



В 3-ю – Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Республика Корея и Тунис,



В 4-ю – Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Победитель Пути А, Победитель плей-офф АФК vs КОНМЕБОЛ, Победитель плей-офф КОНКАКАФ vs ОФК.



Путь А: Шотландия, Украина или Уэльс.



АФК vs КОНМЕБОЛ: Австралия, ОАЭ или Перу.



КОНКАКАФ vs ОФК: Коста-Рика или Новая Зеландия.



Где смотреть жеребьевку финальной стадии ЧМ-2022 в прямом эфире



Прямую трансляцию из Дохи будет вести телеканал Матч ТВ. Начало - в 19:00 по московскому времени.