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Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом эфире


В пятницу 1 апреля 2022 года в Катаре состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу. Напомним, сам турнир пройдет в конце года в Катаре. Первый матч пройдет 21 ноября, а завершится мировое первенство финальным поединком 18 декабря 2022 года.

Перед жеребьевкой 32 финалиста будут распределены по 4 корзинам. В первую попали Катар и семь команд с самым высоким рейтингом, который Международная федерация футбола опубликовала 31 марта. Хозяева мундиаля автоматически получили место в группе А.

В 1-ю корзину попали Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Во 2-ю - Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия, 

В 3-ю – Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Республика Корея и Тунис, 

В 4-ю – Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Победитель Пути А, Победитель плей-офф АФК vs КОНМЕБОЛ, Победитель плей-офф КОНКАКАФ vs ОФК.

Путь А: Шотландия, Украина или Уэльс.

АФК vs КОНМЕБОЛ: Австралия, ОАЭ или Перу.

КОНКАКАФ vs ОФК: Коста-Рика или Новая Зеландия.

Где смотреть жеребьевку финальной стадии ЧМ-2022 в прямом эфире

Прямую трансляцию из Дохи будет вести телеканал Матч ТВ. Начало - в 19:00 по московскому времени.









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