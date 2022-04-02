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Время начала «Милан» - «Болонья» 4 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Италии


4 апреля в Милане состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Милан» примет на своем поле «Болонью».

Во сколько начнется матч «Милан» - «Болонья» 4 апреля

21:45 Милан - Болонья

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу

2 апреля 2022, суббота

16:00 Специя - Венеция
19:00 Лацио - Сассуоло
21:45 Салернитана - Торино (Матч ТВ)

3 апреля 2022, воскресенье

13:30 Фиорентина - Эмполи
16:00 Удинезе - Кальяри
16:00 Аталанта - Наполи
19:00 Сампдория - Рома
21:45 Ювентус - Интер (Матч ТВ)

4 апреля 2022, понедельник

19:30 Верона - Дженоа
21:45 Милан - Болонья (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.









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