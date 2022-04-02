Время начала «Ювентус» - «Интер» 3 апреля. Где смотреть в прямом эфире матч 31 тура чемпионата Италии

3 апреля в Турине состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Ювентус» примет на своем поле миланский «Интер».



Во сколько начнется матч «Ювентус» - «Интер» 3 апреля



21:45 Ювентус - Интер



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».



Расписание матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу



2 апреля 2022, суббота



16:00 Специя - Венеция

19:00 Лацио - Сассуоло

21:45 Салернитана - Торино (Матч ТВ)



3 апреля 2022, воскресенье



13:30 Фиорентина - Эмполи

16:00 Удинезе - Кальяри

16:00 Аталанта - Наполи

19:00 Сампдория - Рома

21:45 Ювентус - Интер (Матч ТВ)



4 апреля 2022, понедельник



19:30 Верона - Дженоа

21:45 Милан - Болонья (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.