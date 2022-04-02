Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Время начала «Ювентус» - «Интер» 3 апреля. Где смотреть в прямом эфире матч 31 тура чемпионата Италии


3 апреля в Турине состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Ювентус» примет на своем поле миланский «Интер».

Во сколько начнется матч «Ювентус» - «Интер» 3 апреля

21:45 Ювентус - Интер

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

Расписание матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу

2 апреля 2022, суббота

16:00 Специя - Венеция
19:00 Лацио - Сассуоло
21:45 Салернитана - Торино (Матч ТВ)

3 апреля 2022, воскресенье

13:30 Фиорентина - Эмполи
16:00 Удинезе - Кальяри
16:00 Аталанта - Наполи
19:00 Сампдория - Рома
21:45 Ювентус - Интер (Матч ТВ)

4 апреля 2022, понедельник

19:30 Верона - Дженоа
21:45 Милан - Болонья (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.









  • Время начала матча «Локомотив» - «Спартак». 2 апреля 2022. Где смотреть в п ...
  • Когда начнется «Ювентус» - «Вильярреал». 16 марта 2022. Где смотреть в прям ...
  • Время начала «Ливерпуль» - «Интер». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфи ...
  • Чемпионат Италии по футболу 2017/2018. Расписание матчей
  • Чемпионат Италии по футболу 2016/2017
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022 на 3 апреля

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    Статистика коронавируса на 2 апреля 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 3 апреля 2022 года
    3 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня
    3 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Ювентус» - «Интер» 3 апреля. Где смотреть в прямом эфире матч 31 тура чемпионата Италии
    «Металлург» - «Трактор». 3 апреля 2022. Время начала и где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    СКА - ЦСКА. 2 апреля 2022. Время начала и где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Где находится Днепропетровск на карте Украины, карта Днепропетровска
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя, Азовсталь, промзона
    Гороскоп на 3 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru