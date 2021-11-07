Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Время начала СКА - ЦСКА 10 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ


Питерский СКА в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.

Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА

Счет в серии: 2-2

02.04.2022 17:00 СКА - ЦСКА - 1:3
04.04.2022 19:30 СКА - ЦСКА - 2:1
06.04.2022 19:00 ЦСКА - СКА - 6:2
08.04.2022 19:30 ЦСКА - СКА - 2:3
10.04.2022 17:00 СКА - ЦСКА
12.04.2022 19:30 ЦСКА - СКА
14.04.2022 СКА - ЦСКА

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи в прямом эфире на бесплатных и платных каналах ТВ

Пятый матч между командами в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

07.11.2021 ЦСКА - СКА - 4:0
21.11.2021 ЦСКА - СКА - 3:1
22:12.2021 СКА - ЦСКА - 3:2 ОТ

СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков). ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.









  • Время начала «Металлург» - «Трактор» 9 апреля 2022. Где смотреть в прямом э ...
  • СКА - «Спартак». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022
  • ЦСКА - «Динамо» Москва. 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф К ...
  • ЦСКА - «Локомотив». 1/8 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2 ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 8 апреля 2022 по каналам ТВ
    •




    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 774. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 27 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?











    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 11 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матчей 32-го тура АПЛ
    Расписание трансляций матчей 24-го тура РПЛ 2021/2022. Где смотреть в прямом эфире
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    Самые смешные анекдоты дня - 10 апреля 2022 года
    Время начала «РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм» 10 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru