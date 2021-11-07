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Время начала СКА - ЦСКА 4 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ


Питерский СКА в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.

Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА

Счет в серии: 0-1

02.04.2022 17:00 СКА - ЦСКА - 1:3
04.04.2022 19:30 СКА - ЦСКА
06.04.2022 19:00 ЦСКА - СКА
08.04.2022 19:30 ЦСКА - СКА
10.04.2022 СКА - ЦСКА
12.04.2022 ЦСКА - СКА
14.04.2022 СКА - ЦСКА

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи в прямом эфире на бесплатных и платных каналах ТВ

Второй матч между командами в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

07.11.2021 ЦСКА - СКА - 4:0
21.11.2021 ЦСКА - СКА - 3:1
22:12.2021 СКА - ЦСКА - 3:2 ОТ

СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков). ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.









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