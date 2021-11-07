Время начала СКА - ЦСКА 8 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ

Питерский СКА в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.
Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА
Счет в серии: 1-2
02.04.2022 17:00 СКА - ЦСКА - 1:3
04.04.2022 19:30 СКА - ЦСКА - 2:1
06.04.2022 19:00 ЦСКА - СКА - 6:2
08.04.2022 19:30 ЦСКА - СКА
10.04.2022 СКА - ЦСКА
12.04.2022 ЦСКА - СКА
14.04.2022 СКА - ЦСКА
Время начала матчей - московское.
Где смотреть матчи в прямом эфире на бесплатных и платных каналах ТВ
Четвертый матч между командами в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Очные поединки между командами в регулярном чемпионате
07.11.2021 ЦСКА - СКА - 4:0
21.11.2021 ЦСКА - СКА - 3:1
22:12.2021 СКА - ЦСКА - 3:2 ОТ
СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков). ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.