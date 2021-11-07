Время начала СКА - ЦСКА 8 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ

Питерский СКА в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.



Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА



Счет в серии: 1-2



02.04.2022 17:00 СКА - ЦСКА - 1:3

04.04.2022 19:30 СКА - ЦСКА - 2:1

06.04.2022 19:00 ЦСКА - СКА - 6:2

08.04.2022 19:30 ЦСКА - СКА

10.04.2022 СКА - ЦСКА

12.04.2022 ЦСКА - СКА

14.04.2022 СКА - ЦСКА



Время начала матчей - московское.



Где смотреть матчи в прямом эфире на бесплатных и платных каналах ТВ



Четвертый матч между командами в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



07.11.2021 ЦСКА - СКА - 4:0

21.11.2021 ЦСКА - СКА - 3:1

22:12.2021 СКА - ЦСКА - 3:2 ОТ



СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата (68 очков). ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.