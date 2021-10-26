Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




«Металлург» - «Трактор». 1/2 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022


Магнитогорский «Металлург» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречался с челябинским «Трактором».

Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - «Трактор»

Счет в серии: 4-1

03.04.2022 15:00 Металлург - Трактор - 3:2
05.04.2022 17:00 Металлург - Трактор - 4:6
07.04.2022 17:00 Трактор - Металлург - 1:2
09.04.2022 15:00 Трактор - Металлург - 0:6
11.04.2022 17:00 Металлург - Трактор - 2:1

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

26.10.2021 Металлург - Трактор - 3:2
15.11.2021 Трактор - Металлург - 3:2 ОТ

«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. Челябинский клуб завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции.









  • Время начала СКА - ЦСКА 12 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч пл ...
  • «Металлург» - «Авангард». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф ...
  • «Трактор» - «Салават Юлаев». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей- ...
  • «Трактор» - «Нефтехимик». 1/8 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 12 апреля 2022 по каналам ТВ
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 12 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 12 апреля 2022: сколько заболевших
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 11 апреля
    Самые смешные анекдоты дня - 12 апреля 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, покинувших Россию
    Где находится космодром Восточный на карте России. Амурская область, Благовещенск
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР
    Гороскоп на 13 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Время начала СКА - ЦСКА 12 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгорода
    Какой праздник 13 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru