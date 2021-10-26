«Металлург» - «Трактор». 1/2 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022

Магнитогорский «Металлург» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречался с челябинским «Трактором».



Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - «Трактор»



Счет в серии: 4-1



03.04.2022 15:00 Металлург - Трактор - 3:2

05.04.2022 17:00 Металлург - Трактор - 4:6

07.04.2022 17:00 Трактор - Металлург - 1:2

09.04.2022 15:00 Трактор - Металлург - 0:6

11.04.2022 17:00 Металлург - Трактор - 2:1



«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



26.10.2021 Металлург - Трактор - 3:2

15.11.2021 Трактор - Металлург - 3:2 ОТ



«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. Челябинский клуб завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции.