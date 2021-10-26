Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Время начала «Металлург» - «Трактор» 11 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ


Магнитогорский «Металлург» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встретится с челябинским «Трактором».

Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - «Трактор»

Счет в серии: 3-1

03.04.2022 15:00 Металлург - Трактор - 3:2
05.04.2022 17:00 Металлург - Трактор - 4:6
07.04.2022 17:00 Трактор - Металлург - 1:2
09.04.2022 15:00 Трактор - Металлург - 0:6
11.04.2022 17:00 Металлург - Трактор
13.04.2022 Трактор - Металлург
15.04.2022 Металлург - Трактор

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи в прямом эфире на бесплатных и платных каналах ТВ

Пятую игру между командами в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

26.10.2021 Металлург - Трактор - 3:2
15.11.2021 Трактор - Металлург - 3:2 ОТ

«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. Челябинский клуб завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции.









  • Время начала СКА - ЦСКА 10 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч пл ...
  • «Металлург» - «Авангард». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф ...
  • «Трактор» - «Салават Юлаев». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей- ...
  • «Трактор» - «Нефтехимик». 1/8 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 11 апреля 2022 по каналам ТВ
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 11 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.











    Время начала «Металлург» - «Трактор» 11 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 апреля 2022: сколько заболевших
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    Где находится Звонецкое на карте Украины. Карта села Звонецкое Днепропетровской области
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 11 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матчей 32-го тура АПЛ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru