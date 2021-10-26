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Время начала «Металлург» - «Трактор» 9 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ


Магнитогорский «Металлург» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встретится с челябинским «Трактором».

Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - «Трактор»

Счет в серии: 2-1

03.04.2022 15:00 Металлург - Трактор - 3:2
05.04.2022 17:00 Металлург - Трактор - 4:6
07.04.2022 17:00 Трактор - Металлург - 1:2
09.04.2022 15:00 Трактор - Металлург
11.04.2022 Металлург - Трактор
13.04.2022 Трактор - Металлург
15.04.2022 Металлург - Трактор

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи в прямом эфире на бесплатных и платных каналах ТВ

Четвертую игру между командами в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

26.10.2021 Металлург - Трактор - 3:2
15.11.2021 Трактор - Металлург - 3:2 ОТ

«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. Челябинский клуб завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции.









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