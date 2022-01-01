Какой праздник 3 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 3 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 3 апреля



- День геолога

Этот праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966. Отмечается в первое воскресенье апреля.



- День рождения мобильного телефона

В этот день в 1973 году изобретатель Мартин Купер из компании «Motorola» совершил первый звонок по мобильной связи.



- День рождения штрих-кода

В этот день в 1973 году IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования.



- День рождения кофемолки

3 апреля 1928 года был выдан патент на изобретение под названием «механическая кофемолка».



- День Водяного

По народным поверьям именно в этот после зимнего сна пробуждаются водяные, русалки и иные подводные жители.



Какой церковный праздник отмечают 3 апреля



- 28-й день Великого Поста.



- Кирилл Катаник

День памяти святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа. День прозван «Катаником» потому, что «закрывает» зимний сезон. В этот день можно последний раз покататься на санках, убирают зимнюю обувь и достают весеннюю.



- День памяти святого Серафима Вырицкого (в миру - Василий Муравьев). К лику святых его причислили в 2000 году.

