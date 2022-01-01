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Какой праздник 3 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 3 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 3 апреля

- День геолога
Этот праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966. Отмечается в первое воскресенье апреля.

- День рождения мобильного телефона
В этот день в 1973 году изобретатель Мартин Купер из компании «Motorola» совершил первый звонок по мобильной связи.

- День рождения штрих-кода
В этот день в 1973 году IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования.

- День рождения кофемолки
3 апреля 1928 года был выдан патент на изобретение под названием «механическая кофемолка».

- День Водяного
По народным поверьям именно в этот после зимнего сна пробуждаются водяные, русалки и иные подводные жители.

Какой церковный праздник отмечают 3 апреля

- 28-й день Великого Поста.

- Кирилл Катаник
День памяти святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа. День прозван «Катаником» потому, что «закрывает» зимний сезон. В этот день можно последний раз покататься на санках, убирают зимнюю обувь и достают весеннюю.

- День памяти святого Серафима Вырицкого (в миру - Василий Муравьев). К лику святых его причислили в 2000 году.









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