В России и мире 4 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 4 апреля



- Международный день Интернета

Дата имеет символическое значение. 4 апреля (4.04) также ассоциируется с числовым кодом ошибки 404 «Страница не найдена».



- День веб-мастера

Профессиональный праздник для тех, кто имеет отношение к созданию интернет-сайтов.



- Международный день бездомных животных

В России отмечается с 200 года. В этот день принято посещать приюты для бездомных животных с тем, чтобы оказать им посильную помощь или выбрать себе питомца.



- Всемирный день крысы

Отмечается с 2003 года и призван объединить любителей декоративных крыс по всему миру.



- Международный день моркови

Отмечается с 2003 года. Хороший повод узнать что-нибудь новое об этом чудесном корнеплоде.



Какой церковный праздник отмечают 4 апреля



- 29-й день Великого Поста.



- Василий Теплый

День памяти святого Василия, пресвитера в Анкире Галатийской. Боролся против арианской ереси. Название народного праздника – Василий Теплый – связано с теплой солнечной погодой, которая наступает в этот день.