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Какой церковный праздник 4 апреля 2022 года. Какой сегодня праздник


В России и мире 4 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 4 апреля

- Международный день Интернета
Дата имеет символическое значение. 4 апреля (4.04) также ассоциируется с числовым кодом ошибки 404 «Страница не найдена».

- День веб-мастера
Профессиональный праздник для тех, кто имеет отношение к созданию интернет-сайтов.

- Международный день бездомных животных
В России отмечается с 200 года. В этот день принято посещать приюты для бездомных животных с тем, чтобы оказать им посильную помощь или выбрать себе питомца.

- Всемирный день крысы
Отмечается с 2003 года и призван объединить любителей декоративных крыс по всему миру.

- Международный день моркови
Отмечается с 2003 года. Хороший повод узнать что-нибудь новое об этом чудесном корнеплоде.

Какой церковный праздник отмечают 4 апреля

- 29-й день Великого Поста.

- Василий Теплый
День памяти святого Василия, пресвитера в Анкире Галатийской. Боролся против арианской ереси. Название народного праздника – Василий Теплый – связано с теплой солнечной погодой, которая наступает в этот день.









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