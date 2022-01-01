Какой праздник 4 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 4 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.
Какой праздник отмечают 4 апреля
- Международный день Интернета
Дата имеет символическое значение. 4 апреля (4.04) также ассоциируется с числовым кодом ошибки 404 «Страница не найдена».
- День веб-мастера
Профессиональный праздник для тех, кто имеет отношение к созданию интернет-сайтов.
- Международный день бездомных животных
В России отмечается с 200 года. В этот день принято посещать приюты для бездомных животных с тем, чтобы оказать им посильную помощь или выбрать себе питомца.
- Всемирный день крысы
Отмечается с 2003 года и призван объединить любителей декоративных крыс по всему миру.
- Международный день моркови
Отмечается с 2003 года. Хороший повод узнать что-нибудь новое об этом чудесном корнеплоде.
Какой церковный праздник отмечают 4 апреля
- 29-й день Великого Поста.
- Василий Теплый
День памяти святого Василия, пресвитера в Анкире Галатийской. Боролся против арианской ереси. Название народного праздника – Василий Теплый – связано с теплой солнечной погодой, которая наступает в этот день.