Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 3 апреля 2022 года.
Жара. Пляж. Фотограф с обезьянкой.
Отдыхающий:
- ..Эта... с обезьянкой... скока будет стоить?
Фотограф (внимательно глядя на отдыхающего):
- Сфотографироваться?
Первого апреля мама в шутку наставила мне в дневник двоек.
Плохих оценок было так много, что обнаруживший их папа сильно выпорол меня.
Тогда мама призналась в розыгрыше, и вся семья долго смеялась над тем, как папа попался.
На свадьбе гости уже досчитали до тысячи, а молодые всё никак не могли расцепить свои брекеты.