Самые смешные анекдоты дня - 4 февраля 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 4 февраля 2023 года.



Жара. Пляж. Фотограф с обезьянкой.

Отдыхающий:

- ..Эта... с обезьянкой... скока будет стоить?

Фотограф (внимательно глядя на отдыхающего):

- Сфотографироваться?



Первого апреля мама в шутку наставила мне в дневник двоек.

Плохих оценок было так много, что обнаруживший их папа сильно выпорол меня.

Тогда мама призналась в розыгрыше, и вся семья долго смеялась над тем, как папа попался.



На свадьбе гости уже досчитали до тысячи, а молодые всё никак не могли расцепить свои брекеты.