Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Где находится Буча Киевской области на карте Украины


Город Буча на карте Украины

Буча - административный центр Бучанского района Киевской области.

Краткая справка

Основан: 1901 год.

Население: 36 882 человека.

Расстояние до Киева по трассе - 32 км.









  • Где находится Белгород на карте России, карта Белгорода
  • Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя, Азовсталь, промз ...
  • Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
  • Яворов на карте Украины. Львовская область. Яворовский военный полигон
  • Где находится Бровары на карте Украины. Главный центр радиоразведки ВС Укра ...
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022 на 3 апреля

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Статистика Капризова в НХЛ. Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022 на 3 апреля

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 3 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Пятый канал. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    ТВЦ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    Звезда. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    РЕН ТВ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    СТС. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    Домашний. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    ТНТ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    Матч ТВ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    НТВ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    Россия 1. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru